"Sept à Huit" dimanche 12 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 avril 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Marchés du Nord : la chasse aux bonnes affaires

Fruits et légumes bradés, vêtements à 1 euro, la chasse aux bonnes affaires sur les marchés du Nord parmi les moins chers de France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Gims mis en examen pour blanchiment

À Paris et à Marrakech, révélations sur les soupçons qui pèsent sur le chanteur.

Mort du petit Émile

Document exclusif dans Sept à Huit : habitants du village et proches de la famille parlent pour la première fois.

19:30 Le portrait de la semaine

Charlotte, gagnante de The Voice Kids : ma revanche

Charlotte a 15 ans lorsqu’elle remporte The Voice Kids. Pourtant, son histoire ne se résume pas à une victoire télévisée, elle raconte une adolescence traversée par la maladie, les opérations, les regards, et une volonté de ne jamais se taire.

Touchée par un cancer, opérée à plusieurs reprises, Charlotte porte les traces visibles d’un combat qui, parfois, a nourri les moqueries au collège. Mais au cœur de tout, il y a la musique : les concours locaux, l’appel inattendu pour The Voice Kids, les mois d’entraînement, la finale en direct, puis la victoire.

Son récit évoque aussi la violence des réseaux sociaux, son engagement associatif contre le cancer et la poursuite d’un rêve artistique plus grand.

Elle publie « Ma revanche, une voix qui refuse de se taire » disponible sur Amazon.