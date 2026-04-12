"13h15 le dimanche" retrace l'affaire Henri-Désiré Landru ce 12 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 12 avril 2026 sur France 2, la série documentaire "Landru" qui retrace l'ascension, la traque et la chute, de l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire de France.

Grâce à des archives inédites, cette série documentaire met en scène la déflagration qu’un fait divers peut produire sur son époque. Portée par une réalisation inspirée des séries de fiction, "Landru" propose de retracer le parcours criminel de l’un des plus célèbres tueurs en série du XXe siècle.

Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, des femmes disparaissent mystérieusement. Un inspecteur des légendaires Brigades du Tigre, Jules Belin, enquête et découvre que les disparues ont toutes croisé la route d'un même homme. Il le traque sans relâche et parvient à arrêter l’un des plus dangereux tueurs en série de France : Henri-Désiré Landru.

La presse s’emballe, l’affaire devient un feuilleton médiatique. Au point d’éclipser les négociations sur le traité de paix de Versailles, qui sera signé le 28 juin 1919. Quand le procès s’ouvre, Landru n’a toujours rien avoué. Et la police n’a trouvé aucun corps... Une plongée inédite en quatre épisodes dans ce fait divers pour "13h15 le dimanche".

Épisode 1 • Dans la gueule du Tigre

En 1918, le maire de Gambais, petite ville située à l'ouest de Paris, reçoit deux lettres. L'une provient d'une femme qui demande des nouvelles de son amie, Anne Collomb, qui a disparu. L'autre d'une femme cherchant sa sœur, introuvable depuis un long moment maintenant, Célestine Buisson.

Rapidement, l'enquête est confiée à Jules Belin, un jeune inspecteur des légendaires Brigades du Tigre, fondées par Clémenceau. Elles semblent avoir toutes les deux rencontré un homme qui se ferait appeler Frémyer ou Dupont, et n’ont plus donné de nouvelles depuis qu’elles sont parties s’installer avec lui, à Gambais.

Êpisode 2 • Les yeux dans les yeux

L’inspecteur Jules Belin a arrêté un homme qu’il croit responsable de la disparition de deux femmes. Son suspect, qui s’est fait appeler Mr Frémyer, Mr Dupont ou encore Mr Guillet, ne dit rien.

N’ayant que vingt-quatre heures pour le faire parler, il tente par tous les moyens de le faire craquer. Mais le suspect est malin, calme et cynique. La confrontation tourne au bras de fer.

Épisode 3 • Le Barbe-Bleue de Gambais

Très rapidement, la presse s’empare de l’affaire et les Français découvrent avec effroi ce qu’a fait Landru, désormais surnommé "le Barbe-Bleue de Gambais".

Les questions se multiplient : combien de femmes a-t-il tué ? Où sont les corps ? L’affaire va devenir un incroyable feuilleton médiatique, éclipsant même le traité de paix de Versailles, signé le 28 juin 1919.

Épisode 4 • "Voici Landru !"

Le Tout-Paris se presse à Versailles pour assister au procès Landru. Parmi celles et ceux qui se bousculent aux portes de la cour d’assises se trouve une certaine Colette, journaliste et écrivaine de renom.

Tous veulent essayer de comprendre et percer à jour les secrets de celui qu'on a surnommé "Barbe-Bleu". Alors que Landru s’amuse de la présence de ce public, le procès va-t-il être à la hauteur de l’enjeu ?

Une série de Ségolène Chaplin, Nicolas Bozino, Raphaël Aupy, Louis Mathews / Brainworks.