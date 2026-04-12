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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 159
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

Dimanche 12 avril 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 12 avril 2026 :

La Story Marylin Monroe, la dernière nuit

À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Marilyn Monroe il y a cent ans, "20h30 le dimanche" revient sur la dernière nuit de l'icône américaine. Le 5 août 1962, dans sa maison à Los Angeles, Marilyn a été découverte inanimée, nue dans son lit, à l'âge de 36 ans. L’Amérique perdait alors son ange blond, icône du glamour hollywoodien dans des circonstances mystérieuses.

Près de soixante-deux ans plus tard, les rumeurs qui entourent sa mort demeurent. L’actrice de Sept ans de réflexion aurait-elle voulu en finir ? Le FBI ou le clan Kennedy aurait-il voulu la faire taire ?

Face à l'écran Laure Manaudou

Ce dimanche 12 avril, l'ex-nageuse olympique Laure Manaudou a couru le marathon de Paris pour la première fois.

Elle est en direct sur le plateau de Laurent Delahousse pour évoquer son parcours inspirant, sa carrière sportive et la vie d'après.

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 14:42
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

12 avril 2026 - 14:36

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