"C Politique" dimanche 12 avril 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 12 avril 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 12 avril 2026 :

Choc des civilisations • Le dangereux retour ?

Delphine Allès, politologue.

Bertrand Badie, chercheur, spécialiste des relations internationales.

Bruno Dumezil, historien.

Anne Lehoerff, archéologue et historienne.

Sylvain Venayre, historien.