"Bonjour ! Avec vous" lundi 13 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 13 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 13 avril 2026 :

Carburants : croyez-vous encore à une baisse des prix ?

Posez toutes vos questions sur le pouvoir d'achat (prix de l’essence, inflation, aides gouvernementales, électrification), un spécialiste en plateau sera là pour vous répondre.

Le sommeil, le mal du siècle

Vous n’arrivez pas à vous endormir ? Vvous manquez de sommeil ? Vous faites des cauchemars ? Le plus grand spécialiste du sommeil sera là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez !

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous