"Les maternelles XXL" lundi 13 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 13 avril 2026 :
- Pas toujours facile, d’allaiter son bébé…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Jouer avec l’argile, c’est drôlement rigolo !
- Comment l’art peut aider les jeunes mamans ?
- Protéger les enfants quand la violence est invisible
- Avec Sarah, maman solo de quadruplés !
- Au secours, mon enfant se met la pression à l’école !
- La tendance absurde qui rend fous nos enfants !
- Ma boîte à outils pour communiquer dans le couple
- La drôle de vie de famille d’Olivier de Benoist.