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"Ça commence aujourd'hui" lundi 13 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 avril 2026 97
"Ça commence aujourd'hui" lundi 13 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 13 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leur médecin était un sérial agresseur

On entre dans un cabinet médical pour être soigné, protégé, écouté. C'est un lieu où l'on fait confiance sans réfléchir.

Pour les invités de Faustine Bollaert, ce rendez-vous s'est transformé en cauchemar.

15:05 Ados, ils ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses pour soutenir un proche

Dans ce numéro, Faustine Bollaert met à l’honneur des enfants qui deviennent des aidants au quotidien, propulsés dans le monde des adultes, avec de lourdes responsabilités.

Les parents de Marion sont sourds et muets. Depuis son plus jeune âge, elle est leur traductrice et les aide dans les tâches quotidiennes et administratives. Une lourde charge qu'elle a portée seule, au point de s'oublier...

Olivier a déclaré la maladie d’Huntington lorsque Charline avait 13 ans et Théo 9 ans. Une maladie dégénérescente, héréditaire et incurable, que Charline déclarera un jour. Tous les 3 relèvent des défis sportifs pour faire connaître cette maladie.

Tino, le grand frère de Gabin, est né avec un lourd handicap psychomoteur. Après avoir souffert de ce frère différent, Gabin s’occupe de lui quotidiennement pour soulager ses parents.

L'amour et le dévouement des invités de Faustine Bollaert vont vous épater…

Dernière modification le lundi, 13 avril 2026 08:59
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