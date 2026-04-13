"La grande librairie" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 15 avril 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 15 avril 2026 :

Bruno Patino pour son livre « Le temps de l'obsolescence humaine » (Grasset)

« La révolution numérique atteint son apogée, celle des intelligences artificielles. Nous sommes désormais pris en charge. Les outils et les algorithmes nous interpellent, nous encadrent, nous guident, choisissent à notre place. Répondent aux questions que nous ne nous posions pas. Jouent avec nous. Se jouent de nous. Cette dernière révolution nous laisse amers et épuisés. Nos cerveaux sont saturés de dopamine, ne connaissant ni vide, ni repos ». Sommes-nous en train de vivre les dernières heures de l’homo sapiens ? Bruno Patino tente d’y répondre dans cet essai prophétique, plein d’idées, d’hypothèses, de portraits, de lectures, de solutions.

Mazarine Pingeot pour son livre « Inappropriable. Ce que l’IA fait de l’humain » (Flammarion)

« L’intelligence artificielle générative est entrée dans nos vies au début des années 2020, chamboulant nos pratiques et notre imaginaire. Au même moment, le monde bascule dans une tentation fasciste et un retour à la géopolitique de la force ». Un nouveau monde est en train d’apparaître, alors même qu’une autre question déchire l’horizon de ce progrès technologique : celle du vivant, des écosystèmes, de la biodiversité, qui sont autant de domaines qui résistent à toute virtualisation. Dans cet essai l’autrice nous fait comprendre les dangers du monde que nous prépare l’IA.

Raphaël Liogier pour son livre « Success » (Les Liens qui libèrent)

Le success est autre chose que la simple réussite. Il consiste à faire massivement impression. La société contemporaine est absorbée par l’exhibition, y compris celle de notre bonheur et de nos engagements. Mais que se passe-t-il quand la démonstration de la valeur devient la seule valeur ? Dans ce livre, Raphaël Liogier nous invite à regarder notre hypocrisie collective en face à un moment où cette semblance générale atteint son point d’épuisement. Il est alors urgent de réintroduire un sens spirituel, une vision inspirante de la grandeur humaine et du monde vivant pour répondre aux défis du XXIe siècle.

Mara Goyet pour son livre « La civilisation du commentaire » (Gallimard)

Pourquoi sommes-nous si nombreux à commenter la forme des dents d’une fourchette, une caverne néolithique ou l’offre d’un restaurant ? En quoi cette pratique modifie-t-elle notre rapport au monde et la place que nous tentons d’y occuper ? Indéniablement, dans ces masses d'avis, au style aussi bancal que ciselé, touchant toutes les dimensions de l'existence, il y a quelque chose d'inédit et de passionnant, que cette enquête novatrice s'attache à explorer. Elle met ainsi en lumière les enseignements, la poésie, parfois l'absurde de cet espace numérique caractéristique de notre modernité.

Alexandra Matine pour son livre « Scopophilia » (Les Avrils)

Georgia Samsa vit dans une résidence étudiante. Depuis que le monde s'est confiné, elle erre dans les couloirs déserts et fait des vidéos qu'elle poste sur les réseaux. Très vite, la plateforme s'affole. Ses images sont vues des milliers de fois. Une à une, elle gravit les marches de la célébrité, jusqu'à une extrémité insoupçonnable. Alexandra Matine nous entraîne dans les coulisses de l'influence. Shooting, agent, lancement de produit, messages d'amour, ouragan de haine ; elle désosse un système qui porte les femmes au rang de saintes pour mieux les immoler ensuite. Scopophilia (plaisir de regarder) décrypte ce que deviennent les rapports humains lorsque fiction et réalité se confondent et que les icônes semblent à portée de main.