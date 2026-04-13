"28 minutes" lundi 13 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 13 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 13 avril 2026 :



L’hommage de Pierre Perret à sa mémé, Anna, mère de toutes ses chansons

L’auteur, compositeur, interprète et écrivain Pierre Perret publie le troisième volet de son autobiographie, consacrée cette fois à la vie de sa grand-mère, “Mémé Anna” (éditions Mareuil). Abandonnée trois jours après sa naissance sur le saloir d’une charcuterie, la vie de cette femme analphabète a été marquée par les violences conjugales et la misère. Morte à l’âge de 86 ans, Pierre Perret la voyait comme une source d’inspiration pour l’écriture de ses chansons : “Tellement de petits morceaux de ta vie se sont faufilés dans mes pensées et dans mes chansons”, révèle-t-il.

Viktor Orbán battu en Hongrie : une défaite pour les populistes et un tournant pour l’Europe ?

"Tous les Hongrois sentent dans leur cœur que cette victoire est le signal que la Hongrie est de retour en Europe", a martelé dimanche soir Péter Magyar, grand gagnant des élections législatives en Hongrie avec plus de 53% des voix. Cette victoire écrasante du parti pro-européen Tisza signe la fin du règne du premier ministre d’extrême droite, Viktor Orbán, et de son parti le Fidesz, après seize années. Péter Magyar, qui avait claqué la porte du Fidesz en 2024, a promis de “rétablir” de "vrais contre-pouvoirs" dans le pays, après les reculs démocratiques orchestrés par son prédécesseur. "Ce soir, le cœur de l’Europe bat un peu plus vite en Hongrie", s’est réjouie Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Alors que les scientifiques alertent sur un retour du phénomène "El Niño", baptisé cette fois-ci "Super El Niño", Xavier Mauduit s’intéresse aux origines de ce phénomène météorologique.

Connaissez-vous la méthode "Jessica" ? Marie Bonnisseau décrypte cette tendance virale sur TikTok qui permettrait de calmer les enfants en crise.