"Ça commence aujourd'hui" mardi 14 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 14 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cet enfant qu'ils ont décidé de choyer comme si c'était le leur

On dit souvent que les liens du sang sont indéfectibles, mais qu'en est-il des liens que l'on tisse par pur choix ?

Pour les invités de Faustine Bollaert, l'amour ne s'arrête pas aux frontières de la génétique. Ils ont ouvert leur porte, et surtout leur cœur, à un enfant qui n'était pas le leur, avec une promesse silencieuse : celle de l'aimer, de le protéger et de le choyer avec la même ferveur que s'il portait leur nom depuis toujours.

15:05 Elles ont décidé de confier la garde de leur enfant à leur ex



Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des femmes ayant décidé de confier la garde de leur enfant à leur ex-conjoint.

Molly se sentait heureuse dans sa vie de maman au foyer. Pourtant, épuisée par le manque de considération de son compagnon, elle a sombré dans une dépression. Molly prit alors la décision de quitter le domicile familial afin de prendre soin de sa santé mentale. Une décision souvent incomprise et jugée, qui ne l’empêche pas d’aimer ses filles plus que tout.

À ses 6 ans, la mère de Justine, Vanessa, a décidé de la laisser à la garde de son père pour partir vivre avec son nouveau compagnon. Une décision que Justine a eu beaucoup de mal à comprendre et a vécu comme un abandon, et que Vanessa regrette aujourd’hui.

Marion a eu 2 enfants très jeune, et a fait un burn-out maternel. Elle a quitté le foyer quand ses enfants avaient 2 et 3 ans, et rompu tout lien pendant 1 an. Aujourd’hui proche d’eux, elle les laisse à la garde de leur père.