"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 16 avril 2026 :

Ils plaquent tout pour devenir inventeurs

En 2025 en France, plus de 17.000 demandes de brevets ont été déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. C’est 10% de plus qu’en 2024, les Français n’ont jamais autant inventé, cherché, entrepris.

Peu importe leurs âges, leurs milieux sociaux, leurs parcours, ils sont tous animés du même rêve : trouver l’idée révolutionnaire qui transformera notre quotidien, et les fera vivre. Mais seulement 5% des inventeurs parviennent à vivre de leur trouvaille.

Et pour cela, Benjamin, Olivier ou Yassmina vont prendre tous les risques, investir tout leur temps, tout leur argent, sans aucune garantie de succès. À 50 ans, Olivier a quitté un CDI de cadre au salaire confortable pour se lancer avec une invention audacieuse : le parapluie réparable. Yassmina avait pris un congé sabbatique pour s’occuper de ses trois enfants, quand elle a eu une idée qui a bousculé son quotidien : un lavabo autonome pour enfants. Elle parcourt désormais les salons pour décrocher des contrats et convaincre des investisseurs.

Benjamin, lui, a déjà vendu plus de 180 000 exemplaires de son « enfile couettes ». Désormais victime de contrefaçons, il se bat pour sauver son invention.

Un reportage de Romain Perrot et Dorian Liscouet - Hikari.

Soldats ukrainiens : la grande évasion

Clandestinement, des centaines de milliers de soldats ukrainiens quittent le front, épuisés, traumatisés par cette guerre qui s'enlise depuis 4 ans. Déserteurs ou en absences non autorisées, ils sont plus de 250 000 à s'être éclipsés du front, depuis 2022 (soit près d’1 soldat sur 5 sur le nombre de soldats engagés aujourd’hui dans la guerre).

Pour ces évadés, il y a peu d’options : vivre cachés ou quitter le pays illégalement. Ils sont nombreux à choisir la fuite par un chemin dangereux, celui de la montagne et des Carpates, direction la Roumanie. À pied, au péril de leur vie, ils traversent dans la neige ces monts escarpés à la recherche d'une liberté retrouvée loin de la guerre. Certains ne finissent jamais le voyage, 23 morts en 4 ans dans ces montagnes, d’autres trouvent refuge en Roumanie et en Europe.

Pour la première fois à la télévision et en exclusivité dans Envoyé Spécial, des journalistes ont suivi deux anciens soldats dans cette quête d’évasion. D’abord clandestinement en Ukraine dans la préparation de cette traversée jusqu’au bout du parcours. Le long de ce parcours, jalonné d’obstacles, les journalistes décryptent les rouages de cette route de sortie déjà bien connue des anciens militaires et de ceux qui veulent éviter la mobilisation forcée.

Au gré des rencontres, une autre guerre se raconte : celle de la pénurie d’hommes, de moyens, d’armes, une guerre d’usure sans relève pour ceux qui s’y engagent, avec un commandement parfois corrompu ou sans compétences militaires.

Un reportage d’Anaïs Bard, Germain Baslé et Vincent Gobert.