"21h Médias" : Les mensonges de Tchernobyl, enquête de Julien Bellver sur TMC jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "21h Médias" qui se penche sur la gestion médiatique et politique de la catastrophe de Tchernobyl, avec un focus particulier sur la France.

Il y a 40 ans, dans la nuit du 26 avril 1986, l'explosion du réacteur n°4 de Tchernobyl provoquait la pire catastrophe nucléaire de l'Histoire. Dissimulé par les autorités soviétiques, le drame ne sera connu du monde entier que deux jours plus tard. Un incroyable Black-out médiatique...

En France, une question s'impose dans les médias : le nuage radioactif a-t-il atteint le pays ? Les autorités ont-elles menti, comme beaucoup le pensent encore aujourd'hui ? Les médias ont-ils tenté de cacher la vérité ?

À travers des images d'archives et les témoignages de spécialistes, ce "21h Médias" lève le voile sur les zones d'ombre d'une catastrophe qui, quarante ans plus tard, continue de fasciner et d'interroger.