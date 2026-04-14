"28 minutes" mardi 14 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 14 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 14 avril 2026 :



Faut-il nationaliser les médicaments essentiels pour lutter contre les pénuries ?

En 2024, 39 % des Français ont été touchés par une pénurie de médicaments. Ces manquements concernent principalement des traitements bon marché et qui existent depuis longtemps comme le paracétamol et l’amoxicilline. Clémence Marque, docteure en pharmacie et chercheuse, alerte sur ces pénuries en matière de santé publique qui sont dues, entre autres, à une capacité de production insuffisante et une augmentation des ventes. Elle publie “Faire sans. Les pénuries de médicaments qui menacent notre santé” aux éditions Actes Sud.

Le RN drague les patrons : alliance contre nature ou nécessité stratégique ?

Le 7 avril, le club Entreprise et Cité a organisé un dîner avec Marine Le Pen et une quinzaine de grands patrons français, selon une enquête du “Nouvel Obs”. Les dirigeants d’Accor, TotalEnergies, Engie ou Renault étaient présents pour discuter avec la cheffe de file du Rassemblement national, tout comme l’homme le plus riche de France, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, selon des informations confirmées par l’AFP. À un an de l’élection présidentielle, les grands patrons acceptent de plus en plus d’échanger avec le parti d’extrême droite. Le 20 avril, Jordan Bardella, président du RN, déjeunera avec le bureau exécutif du Medef, selon France Inter. Le directeur général de la Maif, Pascal Demurger, publiait hier une tribune dans “Le Monde” pour dénoncer “une erreur tactique autant qu’une illusion politique”, susceptible d’accélérer la victoire du RN.

Xavier Mauduit s’intéresse à la visite en Algérie du pape Léon XIV pour nous raconter l’histoire de cette terre des premiers Pères de l’Église avec Saint-Augustin.

Marie Bonnisseau revient sur un nouveau clip de propagande chinois, façon film d’animation, qui revisite le conflit en Iran.