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"C ce soir" mardi 14 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 183
"C ce soir" mardi 14 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 14 avril 2026 à 22:10 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 14 avril 2026 :

Soirée continue  RN 72, à la conquête de l'Ouest

À la suite de la diffusion du documentaire « RN 72, à la conquête de l'Ouest »Karim Rissouli propose un débat avec :

Jérôme Fourquet de l’Ifop.

Jérôme Sainte-Marie, formateur des cadres du RN.

Camille Girerd, co-réalisatrice du documentaire « RN 72, à la conquête de l’Ouest ».

Charles Sapin, journaliste politique au Point.

Usul, vidéaste.

Imane Bounouh, communicante politique.

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 18:17
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