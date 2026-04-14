"Les maternelles XXL" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 15 avril 2026 :
- Maman à 16 ans, mamie à 36 ans !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Tous au tennis de table !
- Grossesse : que peut-on vraiment manger ?
- Le Bliss Show est de retour !
- Une crèche au cœur du zoo de Beauval
- Le jeu, meilleur vecteur d’apprentissage
- Tricot, mots fléchés… Les ados surkiffent !
- Maman et Fêtarde !
- Jennifer Ayache, une fille vraiment unique.