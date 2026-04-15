"Ça commence aujourd'hui" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 15 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus

On entend souvent parler d'anorexie ou de boulimie, mais le rapport à la nourriture peut être compliqué de bien d'autres manières. Certains troubles alimentaires restent méconnus et sont pourtant très difficiles à vivre au quotidien.

C'est le cas de la prégorexie, où la peur de prendre du poids survient pendant la grossesse, ou du pica, qui pousse à manger des choses qui ne sont pas des aliments (comme du papier ou de la terre).

15:05 Ils ont grandi en banlieue et ils ont réalisé tous leurs rêves !

Faustine Bollaert, entourée d’experts, accueille 4 invités méritants.

Depuis ses 7 ans, le rêve de Maimouna était d'être avocate. Un rêve que certains membres du corps professoral jugeaient trop grand pour une petite fille de banlieue.

Nabil, alias Chef n'zem sur les réseaux sociaux, a grandi en Seine-Saint-Denis où il aurait pu être tenté par la délinquance mais son refuge, il l’a trouvé dans la cuisine de sa maman. Nabil rend hommage à l'éducation et les valeurs transmises par ses parents et ses origines.

Les parents de Yovann ont fui la Serbie et se sont retrouvés en HLM à Montreuil. Après s’être accroché pendant ses études, il est aujourd’hui entrepreneur.

Mossi Traore, d’origine malienne, a grandi dans une cité sensible. Il est devenu un styliste reconnu et a aussi fondé une école de haute couture.