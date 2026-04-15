Mastodon
recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 152
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 15 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus

On entend souvent parler d'anorexie ou de boulimie, mais le rapport à la nourriture peut être compliqué de bien d'autres manières. Certains troubles alimentaires restent méconnus et sont pourtant très difficiles à vivre au quotidien.

C'est le cas de la prégorexie, où la peur de prendre du poids survient pendant la grossesse, ou du pica, qui pousse à manger des choses qui ne sont pas des aliments (comme du papier ou de la terre).

15:05 Ils ont grandi en banlieue et ils ont réalisé tous leurs rêves !

Faustine Bollaert, entourée d’experts, accueille 4 invités méritants.

Depuis ses 7 ans, le rêve de Maimouna était d'être avocate. Un rêve que certains membres du corps professoral jugeaient trop grand pour une petite fille de banlieue.

Nabil, alias Chef n'zem sur les réseaux sociaux, a grandi en Seine-Saint-Denis où il aurait pu être tenté par la délinquance mais son refuge, il l’a trouvé dans la cuisine de sa maman. Nabil rend hommage à l'éducation et les valeurs transmises par ses parents et ses origines.

Les parents de Yovann ont fui la Serbie et se sont retrouvés en HLM à Montreuil. Après s’être accroché pendant ses études, il est aujourd’hui entrepreneur.

Mossi Traore, d’origine malienne, a grandi dans une cité sensible. Il est devenu un styliste reconnu et a aussi fondé une école de haute couture.

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 08:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; mercredi 15 avril 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" mercredi 15 avril 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

15 avril 2026 - 08:51

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

14 avril 2026 - 21:30

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...