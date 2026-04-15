recherche
Magazines

"C dans l'air" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 64
"C dans l'air" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 15 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 15 avril 2026, Caroline Roux reçoit Emmanuel Grégoire, maire PS de Paris. Il s'exprimera pour la première fois sur ses propositions sur le périscolaire, depuis son élection.

Érigée en « priorité absolue » par Emmanuel Grégoire dès son élection, le périscolaire a été au cœur du premier Conseil de Paris, convoqué hier de façon extraordinaire. Il s’agit pour la nouvelle municipalité, mise en cause lors de la campagne électorale, d’apporter des premières réponses au scandale des agressions sexuelles commises par des agents dans différents établissements de la capitale. Il en est ressorti l’adoption d’un plan chiffré à 20 millions d’euros. Selon la Ville, 78 agents ont été suspendus depuis le début de l’année dont 31 pour suspicions de violences sexuelles.

Emmanuel Grégoire répondra aux questions de Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités : 

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 15:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

15 avril 2026 - 15:11

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

15 avril 2026 - 15:11

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...