"C dans l'air" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 15 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 15 avril 2026, Caroline Roux reçoit Emmanuel Grégoire, maire PS de Paris. Il s'exprimera pour la première fois sur ses propositions sur le périscolaire, depuis son élection.

Érigée en « priorité absolue » par Emmanuel Grégoire dès son élection, le périscolaire a été au cœur du premier Conseil de Paris, convoqué hier de façon extraordinaire. Il s’agit pour la nouvelle municipalité, mise en cause lors de la campagne électorale, d’apporter des premières réponses au scandale des agressions sexuelles commises par des agents dans différents établissements de la capitale. Il en est ressorti l’adoption d’un plan chiffré à 20 millions d’euros. Selon la Ville, 78 agents ont été suspendus depuis le début de l’année dont 31 pour suspicions de violences sexuelles.

Emmanuel Grégoire répondra aux questions de Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.