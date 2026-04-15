"C ce soir" mercredi 15 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 15 avril 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 15 avril 2026 :

Bolloré-Grasset • La bataille culturelle ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Laure Adler, écrivaine et journaliste.

David Dufresne, écrivain

Alexis Levrier, historien de la presse.

Eric Fottorino, journaliste, écrivain.

Clémentine Goldszal, journaliste culture.

Sophie des Déserts, grand reporter au service Enquête de Libération.