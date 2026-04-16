"Ça commence aujourd'hui" jeudi 16 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 16 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cette aventure extra-conjugale qui a viré au cauchemar

Relations extraconjugales et manipulations affectives peuvent prendre des formes variées (séduction, mensonges, pression psychologique) et laisser des traces profondes : culpabilité, isolement, violences psychiques, et parfois des passages à l'acte.

Les trois témoignages du jour montrent comment l'emprise se tisse progressivement, comment elle enferme et détruit, et aussi comment certaines femmes ont trouvé la force de rompre et de reconstruire. Ils interrogent la responsabilité des partenaires, le manque de repères pour repérer l'emprise, et l'importance d'un accompagnement pour sortir du cycle.

Parmi les invitées, la mère d'Anaëlle qui a vécu une liaison avec un homme marié qui l'a manipulée pendant des années, alternant entre ses deux relations et la laissant dans une dépendance affective totale.

15:05 Des péripéties... et un bébé !

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des parents qui ont vécu un accouchement rocambolesque. Les invités nous racontent leurs histoires incroyables avec beaucoup d'humour et de légèreté.

Jessica a accouché de jumeaux sur l'autoroute et par temps de pluie en pleine nuit.

Anne-Sophie, quant à elle, a mis au monde Isaac à 200 km de chez elle, le jour du mariage de sa sœur, dans un Airbnb.

Laëtitia n'a pas eu le temps d'arriver à la maternité et a accueilli son bébé entre deux voitures sur le parking de sa résidence.