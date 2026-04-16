"Echappées belles" au Belize, la perle des Caraïbes, samedi 18 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 18 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera au Belize, la perle des Caraïbes.

Le Belize est une contrée qu’il est difficile pour beaucoup d'entre nous de placer sur une carte. Bordé par le Mexique, le Guatemala et la mer des Caraïbes, il s'agit du plus petit pays d'Amérique centrale. Moins étendu que la Bretagne, avec ses 22 965 km², il constitue la seule enclave anglophone au cœur de l’Amérique centrale et du Sud hispanophones.

Ce royaume du Commonwealth se distingue par une remarquable mosaïque d’ethnies : les métis, héritiers du mariage autochtone et colon européen, les Mayas, créoles, Garifunas d’ascendance africaine et amérindienne, les mennonites germanophones. S’y ajoutent des communautés d’origines asiatique et indienne, tout comme une population d’expatriés venus principalement d’Amérique du Nord ou d’Europe, qui participent eux aussi à façonner le visage du pays. Cette diversité fait du Belize un creuset culturel singulier où langues, musiques, cuisines et traditions se mêlent pour créer une identité unique et profondément vibrante.

Pays depuis peu ouvert au tourisme, sa biodiversité sauvage et son authenticité ont su être préservées pour les voyageurs chanceux qui s'y aventurent. Souvent cité en exemple pour sa kyrielle d’aires naturelles protégées, ses forêts sont un espace privilégié pour rencontrer une faune exotique variée : jaguars, tapirs et plus de 1 500 autres espèces animales qui y ont été recensées. Ses jungles luxuriantes sont aussi la porte d’entrée vers des temples vieux de plusieurs millénaires qui permettent de se plonger dans l'histoire du pays et de son héritage maya.

Le Belize, ce sont aussi ces centaines d’îles paradisiaques qui peuplent la deuxième plus grande barrière de corail au monde classée à l’Unesco et son Great Blue Hole, lui aussi classé.

Jérôme Pitorin commence par un vol au-dessus de la carte postale du Belize : le Great Blue Hole. À près de 75 kilomètres des côtes du pays, au cœur de la barrière de corail, un gouffre circulaire de 300 mètres de diamètre et 125 mètres de profondeur s’ouvre comme un œil mystérieux dans la mer, une porte vers un monde souterrain. Cette merveille géologique – la deuxième par ses dimensions – attire des voyageurs du monde entier.

À San Pedro, Jérôme Pitorin découvre les efforts de conservation marine de la réserve de Hol Chan, où une équipe locale protège les récifs coralliens et lutte contre la pêche illégale. À Dangriga, il plonge au cœur de la cultures garifuna, explorant la ferme de Sabal. Le voyage se poursuit dans les forêts tropicales du Belize, couvrant jusqu'à 80 % du pays. L'occasion de voir des espèces animales emblématiques. Au terme de l'échappée une excursion en canoë le mène au site archéologique de Lamanai, niché au cœur de la jungle.

Extrait vidéo

Les mayas pratiquaient-ils des sacrifices humains ?