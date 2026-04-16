"Chroniques criminelles" : Éric Vanderlinden, une flèche pour le mari, sur TFX samedi 18 avril 2026 (vidéo)

Lorsque les secours pénètrent dans un appartement bruxellois, ce dimanche 21 octobre 2007, ils n’en croient pas leurs yeux : face à eux, un homme à terre, avec une flèche de plus d’un mètre plantée dans le crâne.
Eric Vanderlinden est conscient, mais sa vie ne tient qu’à un fil. À ses côtés, son épouse, affolée, et un ami de la famille, complètement choqué…
Une scène surréaliste… Et surtout le point de départ d’une affaire criminelle hors-normes : l’arme du crime ? Un harpon.
La victime ? Un homme sans histoire qui a miraculeusement survécu, mais qui ne se souvient de rien et qui ne peut désigner ses bourreaux.
Le scénario du drame ? Un complot machiavélique organisé par deux amants diaboliques…
« Une flèche pour le mari », une enquête de "Chroniques Criminelles", racontée par Jacques Pradel à revoir samedi sur TFX.
Principaux intervenants :
- Eric Vanderlinden : victime rescapée
- Aurélie Vanderlinden : fille de la victime
- Samantha Vanderlinden : fille de la victime
- Jean-Christophe Van den Steen : avocat des parties civiles
- Nathalie Ginot : avocate des parties civiles
- Jean-Pierre De Staercke : journaliste spécialiste des faits divers
- Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers
- Bernard Dauchot : ancien procureur du Roi.