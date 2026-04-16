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"Chroniques criminelles" : Éric Vanderlinden, une flèche pour le mari, sur TFX samedi 18 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 avril 2026 206
"Chroniques criminelles" : Éric Vanderlinden, une flèche pour le mari, sur TFX samedi 18 avril 2026 (vidéo)

Samedi 18 avril 2026 à 21:10, TFX vous proposera de revoir sur TFX un numéro inédit du magazine “Chroniques Criminelles” : « Une flèche pour le mari » qui revient sur l'affaire Éric Vanderlinden.

Lorsque les secours pénètrent dans un appartement bruxellois, ce dimanche 21 octobre 2007, ils n’en croient pas leurs yeux : face à eux, un homme à terre, avec une flèche de plus d’un mètre plantée dans le crâne.

Eric Vanderlinden est conscient, mais sa vie ne tient qu’à un fil. À ses côtés, son épouse, affolée, et un ami de la famille, complètement choqué…

Une scène surréaliste… Et surtout le point de départ d’une affaire criminelle hors-normes : l’arme du crime ? Un harpon.

La victime ? Un homme sans histoire qui a miraculeusement survécu, mais qui ne se souvient de rien et qui ne peut désigner ses bourreaux.

Le scénario du drame ? Un complot machiavélique organisé par deux amants diaboliques…

« Une flèche pour le mari », une enquête de "Chroniques Criminelles", racontée par Jacques Pradel à revoir samedi sur TFX.

Principaux intervenants :

  • Eric Vanderlinden : victime rescapée
  • Aurélie Vanderlinden : fille de la victime
  • Samantha Vanderlinden : fille de la victime
  • Jean-Christophe Van den Steen : avocat des parties civiles
  • Nathalie Ginot : avocate des parties civiles
  • Jean-Pierre De Staercke : journaliste spécialiste des faits divers
  • Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers
  • Bernard Dauchot : ancien procureur du Roi.

Dernière modification le jeudi, 16 avril 2026 11:23
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