"28 minutes" jeudi 16 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 16 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 16 avril 2026 :



L’ancien ambassadeur d’Israël en France livre un portrait doux-amer de l’État juif

Dans un contexte international marqué par les conflits au Proche-Orient, l’historien et ancien ambassadeur d’Israël en France (2000-2002), Élie Barnavi publie ce jeudi son “Dictionnaire amoureux d’Israël” (éditions Plon). Figure intellectuelle de gauche et critique envers la politique menée par Benyamin Netanyahou, il y défend une solution à deux États. Dans son livre, il revient sur des figures, connues ou méconnues, qui ont marqué l’histoire d’Israël.

ZFE, PFAS, cadmium : pourquoi est-ce si difficile de lutter contre la pollution ?

En France, les mesures environnementales liées à la santé peinent à s’imposer, notamment en matière de pollution, de l’air, de l’eau et des sols. Les zones à faibles émissions (ZFE) destinées à limiter l’accès des centres-villes aux véhicules les plus polluants, viennent d’être abrogées par l’Assemblée nationale. La mise en application de la taxe sur les PFAS pour les industriels qui rejettent ces “polluants éternels” dans l'eau a, elle, été reportée de six mois. Pour les écologistes, ce report illustre le choix du gouvernement de protéger les intérêts industriels plutôt que la santé des Français. Mi-mai, une proposition de loi pour limiter la contamination au cadmium, métal lourd cancérigène présent dans l’alimentation, est inscrite à l’agenda de l’Assemblée nationale mais reléguée en dernière position, elle risque de ne pas être examinée dans l’immédiat.

Après l’attribution de 500 000 € par le Loto du patrimoine à l’ancienne Maison de la Culture de Bourges, Xavier Mauduit revient sur son histoire, première du genre en France.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la condamnation d’un ressortissant chinois à un an de prison pour avoir tenté de faire sortir illégalement plus de 2 000 fourmis reines du Kenya.