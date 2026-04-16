"Complément d'enquête" sur les ramifications en France de l'affaire Epstein jeudi 16 avril 2026 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 16 avril 2026 à 23:00 sur France 2, le magazine "Complément d'enquête" présenté par Tristan Waleckx proposera un document qui traite des ramifications françaises de l'affaire Jeffrey Epstein.

Et si une affaire Epstein était passée sous les radars en France ? Et si des victimes françaises mais aussi de potentiels complices français du prédateur sexuel américain avaient échappé à la vigilance des enquêteurs ? "Complément d’enquête" sur le volet français d'une tentaculaire affaire.

Un an après ses premières révélations sur l’affaire Epstein, "Complément d’enquête" revient sur cette onde de choc mondiale qui a ébranlé jusqu’aux plus puissants de la planète et décortique documents et témoignages inédits à l’appui des investigations menées par la police française entre 2019 et 2023.

De nouveaux témoins de premier plan

Pour la première fois, une victime française qui affirme avoir été l’esclave sexuelle du millionnaire américain dans son appartement des beaux quartiers parisiens a accepté de raconter son histoire. Son témoignage, glaçant, décrit un quotidien sous emprise et une grande perversité de son agresseur. Des années après, elle dit être encore traumatisée par tout ce qu’elle a vécu.

Les journalistes reviennent aussi sur le parcours rocambolesque du mystérieux Daniel Siad accusé par certaines femmes d’avoir été un rabatteur de jeunes filles pour alimenter le trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Qui est vraiment celui qui se définit comme un simple recruteur de mannequins et quels liens entretenait-il avec le prédateur sexuel ?

"Complément d'enquête" a retrouvé cet homme, qui avait été identifié par la police, sans jamais être auditionné. Il conteste toutes les accusations portées contre lui. Mais des femmes qui l’ont côtoyé se sont confiées aux équipes du magazine.

Enquête en France : y aurait-il eu des dysfonctionnements ?

Les journalistes ont aussi retrouvé un potentiel témoin clé qui n’a jamais été entendu par la police, pourtant alertée dès 2019 par l’appel d’un mystérieux informateur anonyme. Parmi les millions de documents rendus publics il y a deux mois et demi par la justice américaine, de nombreux virements bancaires attestent bien de liens entre ce Français et Jeffrey Epstein. Pourquoi n’a-t-il jamais été contacté par les enquêteurs ?

Pourquoi le dossier judiciaire sur le volet français de l’affaire a-t-il été clôturé en 2023 malgré les nombreuses pistes ? Y a-t-il eu un dysfonctionnement de la justice qui aujourd’hui a décidé de rouvrir des enquêtes ? Que reproche-t-on à Jack Lang, l’ancien ministre socialiste qui a dû démissionner suite à la révélation de nombreux mails montrant sa proximité avec Jeffrey Epstein ?

Photos inédites de l’appartement du 22, avenue Foch, à Paris, mystérieux documents retrouvés lors de sa perquisition et nouveaux témoignages : "Complément d’enquête" sur la tentaculaire affaire Jeffrey Epstein et ses nombreuses ramifications en France.

Une enquête de Virginie Vilar, Guillaume Couderc, Guillaume Beaufils et Alexandre Lagarde.

Dans les fauteuils rouges :

Jack Lang a accepté de répondre aux questions de Tristan Waleckx, pour sa première prise de parole télévisée depuis sa démission il y a deux mois de l’Institut du monde arabe et l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier.

Extrait vidéo

« Voici l’aveu de Jeffrey Epstein »

Lors de la perquisition en 2019 de l'appartement parisien du pédocriminel, la police a mis la main sur un tableau marqué comme « confidentiel ». À l’intérieur : une liste de 62 noms de femmes, leurs âges et des colonnes intitulées « pénétration », « sexe oral » avec des cases à remplir. Haley Robson, qui apparaît dans ce tableau, affirme avoir été violée par Jeffrey Epstein et le voit comme « une confirmation, un aveu ».

« Il m’emmène dans une chambre. C’est étrange. »

Cette jeune femme raconte avoir été approchée dans la rue par un certain Daniel. L’homme, qui se présente comme un recruteur de mannequins, l’envoie chez Jeffrey Epstein, à son domicile new-yorkais. Elle retrace sa rencontre avec le pédocriminel américain.