recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 17 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 avril 2026 261
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 17 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 17 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ados, elles sont devenues le précieux soutien de leur maman

Dans ce numéro, Faustine Bollaert recueille le témoignage d'adolescentes qui sont devenus aidants de leurs parents atteints de maladies neurodégénératives précoces. Entre responsabilités quotidiennes, chute des résultats scolaires et perte d'une adolescence "normale", ces jeunes subissent un poids émotionnel et pratique important. Leurs récits appellent davantage de reconnaissance, d'accompagnement et de ressources adaptées.

À 13 ans, Chloé devient aidante lorsque sa mère est diagnostiquée d'une forme précoce d'Alzheimer. Elle aide au quotidien et s'occupe aussi de ses frères et sœurs. Elle prend en charge l'hygiène, les repas, les devoirs et compense l'absence ponctuelle de son père. Ses notes chutent et elle reconnaît avoir "raté" son adolescence, priorisant la maison à la sortie.

15:05 Et dire qu'ils avaient imaginé des vacances de rêve... !

Les invités du jour pensaient avoir réservé des vacances de rêve. Ils s’imaginaient les pieds dans l’eau turquoise, entourés de paysages paradisiaques. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Ils viennent nous partager aujourd’hui ces vacances mémorables, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Isabelle, sportive et aventurière, se décrit comme un véritable chat noir. À 37 ans, elle en est à son 60ème voyage autour du monde. Elle enchaine les paysages féériques, mais aussi les galères ! Elle nous raconte ses mésaventures avec son plus grand sourire.

Pour le tout premier voyage de sa vie, Alison choisit de partir à Marrakech. Ville splendide et voyage de rêve sur le papier, mais Alison et ses amis ont enchainé les déconvenues et les galères.

Candice et Nicolas ont 20 ans lorsqu'ils se rencontrent. Ils partagent une passion commune pour les voyages et décident de partir en Sardaigne en investissant leur plus gros budget dans ce séjour-là. Ils étaient partis retrouver le soleil et le farniente, ils y ont trouvé des pluies torrentielles et des mésaventures incessantes.

Dernière modification le vendredi, 17 avril 2026 08:45
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Palestine, une histoire&quot; série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 19 avril 2026

"Palestine, une histoire" série documentaire inédite diffusée sur France 5 dimanche 19 avril 2026

17 avril 2026 - 10:14

Sur le même thème...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

17 avril 2026 - 09:25

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les report…

17 avril 2026 - 09:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...