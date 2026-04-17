"Ça commence aujourd'hui" vendredi 17 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 17 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ados, elles sont devenues le précieux soutien de leur maman

Dans ce numéro, Faustine Bollaert recueille le témoignage d'adolescentes qui sont devenus aidants de leurs parents atteints de maladies neurodégénératives précoces. Entre responsabilités quotidiennes, chute des résultats scolaires et perte d'une adolescence "normale", ces jeunes subissent un poids émotionnel et pratique important. Leurs récits appellent davantage de reconnaissance, d'accompagnement et de ressources adaptées.

À 13 ans, Chloé devient aidante lorsque sa mère est diagnostiquée d'une forme précoce d'Alzheimer. Elle aide au quotidien et s'occupe aussi de ses frères et sœurs. Elle prend en charge l'hygiène, les repas, les devoirs et compense l'absence ponctuelle de son père. Ses notes chutent et elle reconnaît avoir "raté" son adolescence, priorisant la maison à la sortie.

15:05 Et dire qu'ils avaient imaginé des vacances de rêve... !

Les invités du jour pensaient avoir réservé des vacances de rêve. Ils s’imaginaient les pieds dans l’eau turquoise, entourés de paysages paradisiaques. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Ils viennent nous partager aujourd’hui ces vacances mémorables, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Isabelle, sportive et aventurière, se décrit comme un véritable chat noir. À 37 ans, elle en est à son 60ème voyage autour du monde. Elle enchaine les paysages féériques, mais aussi les galères ! Elle nous raconte ses mésaventures avec son plus grand sourire.

Pour le tout premier voyage de sa vie, Alison choisit de partir à Marrakech. Ville splendide et voyage de rêve sur le papier, mais Alison et ses amis ont enchainé les déconvenues et les galères.

Candice et Nicolas ont 20 ans lorsqu'ils se rencontrent. Ils partagent une passion commune pour les voyages et décident de partir en Sardaigne en investissant leur plus gros budget dans ce séjour-là. Ils étaient partis retrouver le soleil et le farniente, ils y ont trouvé des pluies torrentielles et des mésaventures incessantes.