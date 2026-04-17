"Sept à Huit" : Gabriel Attal invité du Portrait de la Semaine dimanche 19 avril 2026 sur TF1

Dimanche 19 avril à 19:30 sur TF1, Gabriel Attal sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Un père, accro au jeu puis à la drogue. Une mère-courage qui, avec ses trois sœurs, forment un clan autour de lui.

Gabriel Attal est sans doute, parmi les politiques, l’un de ceux qui se dévoilent le plus.

Une homosexualité qu’il assume avec un proche du Président. Son désir d’enfant.

Et puis, comment ne pas imaginer qu’il chemine, lui aussi, vers 2027.

Gabriel Attal, qui publie « En homme libre » aux éditions de l’Observatoire, est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 19 avril à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit".