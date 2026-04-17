"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Sid Ahmed Rezala, dimanche 19 avril 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 19 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains.

Fin 1999, Sid Ahmed Rezala, âgé de 21 ans, est recherché par toutes les polices d'Europe. Il est l'auteur présumé des meurtres de trois femmes, commis en l'espace de quelques semaines.

Celui qui est surnommé "le tueur des trains" réussit à quitter le territoire et se réfugie au Portugal. Mais il est repéré par ses appels téléphoniques et est arrêté le 12 janvier 2000 dans la banlieue de Lisbonne.

Commence alors un véritable casse-tête pour les spécialistes du droit pénal international autour de l'extradition de Rezala, les législations française et portugaise étant divergentes.

Le 28 juin 2000 le suicide du jeune homme dans sa cellule met fin à cet imbroglio juridico-politique.