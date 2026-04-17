"28 minutes" vendredi 17 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 17 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Noémie Halioua, essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique.

Pascal Blanchard, historien

Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis.

Pascal Gros, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Crise aux éditions Grasset : une reprise en main idéologique ?

170 écrivains publiés chez Grasset ont annoncé quitter la maison d’édition. Leur départ fait suite au licenciement d'Olivier Nora, figure historique de la maison. Vincent Bolloré, actionnaire des éditions, est accusé par de nombreux auteurs d'être à l'origine de ce licenciement.

Loi Yadan, ZFE, 1er mai : le gouvernement condamné à l’immobilisme avant 2027 ?

Cette semaine, le premier ministre, Sébastien Lecornu, a été confronté à plusieurs revers à l'Assemblée nationale : abandon des zones à faibles émissions (ZFE), retrait de la loi Yadan, maintien du 1er mai comme jour férié.

Renaud Dély reçoit l’illustratrice Lucie Morel. Elle présente sa bande dessinée, “Toc Toc”, aux éditions Même pas mal, dans laquelle elle raconte son expérience avec les troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Donald Trump affirme ne pas être un “grand fan” du pape Léon XIV, qu’il juge “faible” et “nul en politique étrangère”. Le souverain pontife répond qu’il n’a “pas peur” de l’administration Trump. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Lors d’une conférence de presse, Donald Trump a donné un pourboire de 100 dollars à une femme venue lui livrer des burgers afin de promouvoir sa politique de non-imposition des pourboires. Les internautes la suspectent d’être une actrice. C’est le “Point com” de Marjorie Adelson.

Le rappeur américain Kanye West a reporté son concert prévu à Marseille en juin. Les autorités françaises s’étaient opposées à sa venue à cause de ses propos antisémites et ses apologies du nazisme. C'est l’histoire de la semaine de Alix Van Pée.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les trois ans de la guerre au Soudan, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "En théorie" d’Aurore Vincenti sur le petit-déjeuner et son importance dans notre journée.