"Grands Reportages" : La tentation d'une île (épisode 2) samedi 18 avril 2026 sur TF1

Samedi 18 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le deuxième épisode de « La tentation d'une île » une série documentaire inédite réalisée par Clémence Bragard et Nicolas Le Ber.

De l’île déserte aux îles de pirates, des îles lointaines au sable fin aux îles toutes proches de nos côtes, la vie insulaire continue de faire rêver. Nombreux sont les Français qui succombent encore et toujours, à la tentation de l’île. Mais une fois sur place, la douceur de la vie insulaire cache souvent un quotidien plus contraignant.

En Grèce, en Norvège, aux Baléares ou au large de la Bretagne, pendant près d’un an "Grands Reportages" a suivi des Français qui n’ont pu résister à la tentation d’une île. Une série en 3 épisodes.



Dans ce premier épisode :



Maxime, Aurélie, leurs 5 garçons et leur chien poursuivent leur odyssée en catamaran dans les îles grecques, à la recherche d’une maison où s’installer. Après avoir tenté leur chance, sans succès, sur l’île d’Ithaque, cap sur Santorin, la perle des Cyclades. La famille Marie trouvera-t-elle son bonheur à Santorin ?

Sur l’île de Bréhat, en Bretagne, bonne nouvelle : la mairie a trouvé une remplaçante au docteur Yves Trimailles. Dans le précédent épisode, l’unique médecin de l’île avait annoncé son départ après 12 ans d’activité. Aujourd’hui, il accueille Hélène Lacroix, médecin généraliste originaire de Grenoble. Yves Trimailles doit donc lui transmettre tout ce qu’il sait sur l’île et ses 300 habitants. Hélène Lacroix parviendra-t-elle à se faire accepter par les Bréhatins ? Yves et sa compagne Nadège arriveront-ils à quitter cette île qui leur est si chère ?

En Norvège, sur l’île d’Andøya, Jean-Marc et Sigrid, un couple de Français, reprennent leur exploration. Le couple a emménagé dans son chalet, qui accueillera aussi les premiers touristes dans 3 mois, pendant l’été. L’objectif de Jean-Marc et Sigrid : vendre des séjours tout compris d’une semaine sur leur île polaire. Cette fois, c’est le printemps et le soleil brille toute la nuit. Jean-Marc, guide professionnel, en profite pour faire du repérage : il compte proposer une dizaine d’activités pendant la semaine, alors tout reste à programmer.

En Écosse, l’île de Rum fait la taille de Paris, mais ne compte qu’une trentaine d’habitants. C’est ici que Benjamin lance son activité de récolte d’algues comestibles. Pendant sa première saison, il devra explorer l’île à la recherche des meilleurs coins de pêche. Le Français n’hésitera pas à plonger dans l’eau glacée pour dénicher des algues au goût de truffe. Il doit tout faire pour honorer sa première commande : celle d’un chef étoilé d’Édimbourg, la capitale écossaise.

Gabrielle est wedding planner en Écosse, un marché qui se développe vite. L’Écosse serait le Las Vegas européen du mariage : c’est la seule nation d’Europe à autoriser les non-résidents à se marier chez elle. Gabrielle parcourt les îles écossaises en van aménagé pour proposer de nouvelles idées de mariage. L’Écosse compte plus de 790 îles, dont une centaine habitées. Elle cherche une île qui réponde aux souhaits de Sandra et Ludovic, un couple français fan de légendes écossaises : une ruine de château, isolée et entourée par la mer. Le mariage est prévu dans quatre mois.