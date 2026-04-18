"Au bout de l'enquête" : L'affaire Jean-Bernard Wiktorska samedi 18 avril 2026 sur France 2

Samedi 18 avril 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Jean-Bernard Wiktorska.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Jean-Bernard Wiktorska, meurtre à la Columbo (inédit)

Ce 14 juillet 1995, alors qu’elle doit retrouver son mari pour le traditionnel feu d’artifice, Nadège Wiktorska fait une terrible découverte en rentrant chez elle. Son mari, Jean-Bernard, est mort écrasé par une barre d’haltères sur son banc de musculation.

Accident malheureux ? C’est ce que tout le monde croit au départ. Cette scène cache en fait un meurtre particulièrement pervers, inspiré d’une célèbre série policière.

Un film de Jean-Pierre Vergès.

15:00 • Affaire Véronique Lardé, la veuve noire du Nord

Un corps d’homme retrouvé nu en position fœtale au milieu des tombes dans un cimetière militaire du Pas-de-Calais. C’est la terrible découverte que va faire un jardinier un jour de novembre 2011. Qu’est-il arrivé à Frédéric Butanowicz, un chauffeur routier de 36 ans ? Règlement de comptes ? Vengeance amoureuse ?

Les gendarmes vont mener une enquête minutieuse et découvrir l’incroyable manipulation dont la victime faisait l’objet.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.