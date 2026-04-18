"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 19 avril 2026 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:50 Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Français de l'étranger.
12:10 Michel Barnier, ancien Premier ministre, député Les Républicains de Paris.
Au sommaire :
Que retiennent les Français de cet appétit législatif à un an de la présidentielle ? L’idée d’élargir le travail le 1er mai à des professions jusqu’ici non concernées a échauffé les syndicats. La suppression accélérée des ZFE (Zones à faibles émissions), elle, interroge le Conseil constitutionnel. Des initiatives ou des coups politiques que le Premier ministre est obligé de contenir, le tout sous-tendu par un parfum de préparation de campagne électorale.
À droite, il y a d’ailleurs de nombreux candidats, déclarés ou virtuels. Le vote des militants du parti Les Républicains ce week-end dessinera-t-il le profil du candidat à la présidentielle ? Face au Rassemblement national, plusieurs lignes politiques et plusieurs familles de la droite se font entendre.
Pendant ce temps, la guerre se poursuit au Moyen-Orient, entraînant son lot de déstabilisations pour l’économie et le pouvoir d’achat des Français.
Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.