"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 19 avril 2026 sur France 3

Dimanche 19 avril 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Français de l'étranger.

12:10 Michel Barnier, ancien Premier ministre, député Les Républicains de Paris.

Au sommaire :

Que retiennent les Français de cet appétit législatif à un an de la présidentielle ? L’idée d’élargir le travail le 1er mai à des professions jusqu’ici non concernées a échauffé les syndicats. La suppression accélérée des ZFE (Zones à faibles émissions), elle, interroge le Conseil constitutionnel. Des initiatives ou des coups politiques que le Premier ministre est obligé de contenir, le tout sous-tendu par un parfum de préparation de campagne électorale.

À droite, il y a d’ailleurs de nombreux candidats, déclarés ou virtuels. Le vote des militants du parti Les Républicains ce week-end dessinera-t-il le profil du candidat à la présidentielle ? Face au Rassemblement national, plusieurs lignes politiques et plusieurs familles de la droite se font entendre.

Pendant ce temps, la guerre se poursuit au Moyen-Orient, entraînant son lot de déstabilisations pour l’économie et le pouvoir d’achat des Français.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.