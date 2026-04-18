recherche
Magazines

"Appels d'urgence" à Arles sur la Nationale 113, lundi 20 avril 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 144
"Appels d'urgence" à Arles sur la Nationale 113, lundi 20 avril 2026 sur TFX

Lundi 20 avril 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino présentera un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Arles : chauffards et accidents sur les routes de tous les dangers ».

C'est la route de tous les dangers. À Arles, dans le sud de la France, chaque jour, près de 80 000 véhicules empruntent la Nationale 113 !

Conséquence ? Aux portes de la Camargue, gendarmes et pompiers sont en alerte permanente. Les premiers multiplient les contrôles pour traquer les chauffards. Et les seconds sont régulièrement engagés dans des courses contre-la-montre pour secourir les personnes accidentées.

Car entre les excès de vitesse et le manque de sommeil (à l'origine d'un accident mortel sur 5 en France), les accidents se succèdent. Un travail d'autant plus compliqué pour les secouristes, car la zone d'intervention des pompiers d'Arles est immense : sept fois la surface de Paris intramuros.

De plus, le secteur est particulièrement dangereux pour les automobilistes distraits, avec de nombreux marécages en bordure de chaussée.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition d'Alice sur un titre de Théodora (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition d'Alice sur un titre de Théodora (vidéo)

18 avril 2026 - 14:33

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Astuces et combines pour des vacances pas chères, samedi 18 avril 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Astuces et combines pour des vacances pas chères, samedi 18 avril 2026 sur TF1

18 avril 2026 - 10:46

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 18 avril 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 18 avril 2026, les invités reçus par Léa Sala…

17 avril 2026 - 18:36 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...