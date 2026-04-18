"Appels d'urgence" à Arles sur la Nationale 113, lundi 20 avril 2026 sur TFX

Lundi 20 avril 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino présentera un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Arles : chauffards et accidents sur les routes de tous les dangers ».

C'est la route de tous les dangers. À Arles, dans le sud de la France, chaque jour, près de 80 000 véhicules empruntent la Nationale 113 !

Conséquence ? Aux portes de la Camargue, gendarmes et pompiers sont en alerte permanente. Les premiers multiplient les contrôles pour traquer les chauffards. Et les seconds sont régulièrement engagés dans des courses contre-la-montre pour secourir les personnes accidentées.

Car entre les excès de vitesse et le manque de sommeil (à l'origine d'un accident mortel sur 5 en France), les accidents se succèdent. Un travail d'autant plus compliqué pour les secouristes, car la zone d'intervention des pompiers d'Arles est immense : sept fois la surface de Paris intramuros.

De plus, le secteur est particulièrement dangereux pour les automobilistes distraits, avec de nombreux marécages en bordure de chaussée.