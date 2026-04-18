"C dans l'air" samedi 18 avril 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 18 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 18 avril 2026, Aurélie Casse reçoit Romuald Sciora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, auteur du livre « America 250 : Une histoire graphique des Etats-Unis ».

Donald Trump est-il devenu fou ? Aux Etats-Unis, même dans son propre camp, beaucoup s'interrogent sur la santé mentale du président américain après ses nombreux propos outranciers et son comportement erratique. L'invité d'Aurélie Casse, spécialiste des Etats-Unis et habitant de New-York, nous aidera à répondre à cette question : Trump, fou ou génie ?

Il publie « America 250 : Une histoire graphique des Etats-Unis » aux éditions Point Nemo. Roman graphique dans lequel il nous permet d'appréhender l'Amérique d'aujourd'hui à travers son histoire controversée. Pour comprendre la violence quasi inhérente des États-Unis, il faut revenir à ses origines et sa création qui s'est faite dans le sang.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Alain Frachon, chroniqueur pour le journal Le Monde, spécialiste des relations internationales .

Romuald Sciora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.

Isabelle de Gaulmyn, journaliste spécialiste des questions de Religion.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Magali Lacroze, envoyée spéciale en direct de Midland dans le Texas.

Le thème de l'émission :

Un revirement de situation inattendu. Ce vendredi, Donald Trump avait déclaré qu'un accord de paix était « très proche » et affirmait que l'Iran avait accepté de remettre son uranium enrichi. Un point clé des négociations alors que les Etats-Unis et Israël accusent la République islamique de vouloir se doter de la bombe atomique, ce qu'elle dément. Mais Téhéran a nié avoir accepté le transfert de ces stocks de matière fissile.

Plus encore, ce samedi, l’Iran a annoncé reprendre « le strict contrôle » du détroit d'Ormuz en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique.

Le cessez-le-feu de deux semaines, négocié par le Pakistan le 8 avril dernier, qui a mis un terme aux attaques en Iran et dans le Golfe, doit expirer le 22 avril. Si des signaux d’ouverture ont été observés entre l’Iran et les Etats-Unis, aucune percée décisive semble s’être distinguée concernant les négociations entre les deux pays.

Ces derniers jours, une autre cible a eu les faveurs de Donald Trump : le pape Léon XIV. Ce dernier a été visé par de violentes diatribes de la part du président américain, alors que le pape, lui-même américain, lui reprochait de menacer de détruire la civilisation pluriséculaire de l’Iran. Donald Trump a aussitôt rétorqué reprochant à Léon XIV d'être « faible » en matière de lutte contre la criminalité et « nul en politique étrangère ».

Le souverain pontife a alors qualifié la menace de Donald Trump de « vraiment inacceptable » et a exhorté les Américains à demander à leurs élus au Congrès de « travailler à la paix ».

Pourquoi l’Iran reprend-il le contrôle du détroit d’Ormuz après avoir annoncé sa réouverture ? Où en sont les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis ? Pour quelles raisons Donald Trump s’en prend-il au pape Léon XIV ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.