"28 minutes" samedi 18 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 18 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jon Henley, correspondant Europe pour le quotidien The Guardian,

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran,

Maya Khadra, journaliste franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient à La Revue politique et parlementaire,

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Restitutions d’œuvres d’art : tournant historique ou geste symbolique ?

Lundi 13 avril, les députés français ont adopté un projet de loi facilitant le retour d'œuvres spoliées pendant la colonisation. Encore suspendu à un accord avec les sénateurs, le texte ne concerne que les objets pillés entre 1815 et 1972, et exclut les butins de guerre.

Israël, France et UE : une fracture irréversible ?

Alors qu’un cessez-le-feu partiel et fragile a été signé entre Israël et le Liban, Israël a appelé à maintenir la France “aussi loin que possible” des négociations. Une pétition appelant à revenir sur l’accord d'association entre Israël et l’Union européenne a dépassé le million de signatures.

Renaud Dély recevra Clément Cogitore, metteur en scène et artiste, qui présente l’exposition “Ferdinandea : l’île éphémère”, qui se tient au Mucem, à Marseille, jusqu’au 20 septembre 2026. Elle revient sur l’histoire d’une île, entre la Sicile et la Tunisie, qui n’a existé que pendant cinq mois.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins d’outre-Rhin. Le quotidien “Die Zeit” a mis en ligne une base de données qui répertorie les personnes qui ont adhéré au parti nazi entre 1925 et 1945.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Bruno Lafont, ex-PDG de Lafarge. Depuis le 13 avril, il a été déclaré coupable d’avoir versé des pots-de-vin à l’organisation État islamique pour maintenir ouverte une cimenterie en Syrie.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision chinoise, où un semi-marathon de robots humanoïdes se prépare.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre irrépressible désir de voir l’inconnu, du conte de Barbe-Bleue au récent voyage vers la face cachée de la Lune.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.