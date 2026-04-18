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"C à vous" samedi 18 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 174
"C à vous" samedi 18 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 18 avril 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 18 avril 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Israël / Liban : un cessez-le-feu fragile ?

Elie Barnavi, historien et ancien ambassadeur d’Israël en France.

Le corps d’une victime potentielle de Dominique Pelicot exhumé 35 ans après

Maître Florence Rault, avocate de la famille de Sophie Narme, Marion et Caroline Darian.

Mélanie Bertrand, grand reporter police-justice BFM TV.

Champagne : la pire récolte depuis 2003 ?

Serge Zaka, agro-climatologie et chasseur d’orages.

20:00 C à vous, la suite

Stéphane Bern pour « La mission Bern » et « Le loto du patrimoine » édition 2026

Shy'm pour le spectacle « Chicago le musical » jusqu'au 17 mai au Casino de Paris.

Augustin Trapenard pour « La grande dictée 2026 » mercredi 22 avril sur France 5.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 16:12
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