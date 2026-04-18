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"20h30 le samedi" propose une story sur le retour d'Angèle ce 18 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 193
"20h30 le samedi" propose une story sur le retour d'Angèle ce 18 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 11 avril 2026 sur France 2, une story sur l'artiste Belge Angèle qui fait son retour après une pause médiatique prolongée.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Angèle, le retour

What You Want, le dernier titre d’Angèle avec le duo star de l'électro français Justice, sorti fin février 2026, est un véritable succès.

L’artiste belge avait décidé de faire une pause... à l’exception d’une apparition remarquée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle y avait alors enflammé la cérémonie de clôture avec la reprise de Kavinsky Nightcall.

Quand on est une artiste, se réinventer et surprendre après quelques années d'absence est un sacré pari, dans un monde qui va toujours plus vite...

Une story signée Louisa Ould, Félix Albert, Manoé David et Julie Torkomyan.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 16:31
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