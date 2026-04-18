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"Sept à Huit" dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 330
"Sept à Huit" dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 avril 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

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18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

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Un père, accro au jeu puis à la drogue. Une mère-courage qui, avec ses trois sœurs, forment un clan autour de lui.

Gabriel Attal est sans doute, parmi les politiques, l’un de ceux qui se dévoilent le plus.

Une homosexualité qu’il assume avec un proche du Président. Son désir d’enfant.

Et puis, comment ne pas imaginer qu’il chemine, lui aussi, vers 2027.

Gabriel Attal, qui publie « En homme libre » aux éditions de l’Observatoire, est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara,

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 20:08
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