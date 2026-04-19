"13h15 le dimanche" : Voyage au centre de la tête ce 19 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 19 avril 2026 sur France 2, un un voyage aux confins de la médecine, des émotions et de la science-fiction, un voyage au cœur du cerveau humain.

Romain Berger est atteint de la maladie de Parkinson depuis près de dix ans. Les médicaments ne font plus assez d’effet pour endiguer des symptômes devenus insupportables : marche difficile, fatigue et raideur extrême. À l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, la neurochirurgienne Carine Karachi lui propose une opération : la pose de deux électrodes dans le cerveau pour en stimuler électriquement une toute petite partie.

Pendant neuf mois, "13h15 le dimanche" a suivi Romain dans cette aventure vertigineuse, l’occasion de se plonger dans l’épopée passionnante du cerveau, avec les égarements du passé et les promesses du futur, celle de "l’homme augmenté".

Une série signée Perrine Bonnet, Henri Desaunay et Julie Torkomyan.

Épisode 1 • Comme une statue

Romain Berger était comédien, mais la maladie de Parkinson l’a privé de son métier. L’opération de stimulation cérébrale profonde que lui propose la neurochirurgienne Carine Karachi lui fait très peur, mais il sait qu’elle peut avoir des effets impressionnants. Il décide de relever le pari.

Épisode 2 • Géométrie dans l'espace

C’est le jour de l’opération. Carine Karachi et deux ingénieurs étudient le chemin à suivre dans le cerveau de Romain. Une fois les électrodes en place, c’est le moment crucial des premiers tests sur la motricité de sa main. Quels vont être les effets de ce courant électrique dans son cerveau ?

Épisode 3 • La chirurgie dans l'âme

Privé de ses médicaments habituels, Romain a du mal à percevoir une amélioration et Carine se lance un nouveau défi. Elle souhaiterait utiliser la stimulation cérébrale profonde pour traiter non plus des problèmes de mouvement mais un comportement, la violence pathologique.

Elle a des arguments scientifiques solides mais elle sait aussi que plane au-dessus de ce projet le spectre d’un des pires épisodes de la médecine : les lobotomies pratiquées jusqu’à la fin des années 1970.

Épisode 4 • L'homme augmenté

Trois mois après l’opération, des choses s’améliorent du côté de Romain mais un problème d’élocution s’est installé. La libération promise par ce traitement puissant va-t-elle arriver ?

Réparer un cerveau humain est un sacré défi. Que penser des projets déjà en marche pour augmenter nos capacités cérébrale ? C’est pourtant pour demain, selon Elon Musk...