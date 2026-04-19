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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 19 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 110
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 19 avril 2026 sur France 2

Dimanche 19 avril 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 19 avril 2026 :

L'entretien Bigflo & Oli

"Nous, les éternels petits nouveaux, les éternels outsiders, nous voilà à la place de ceux qu’on enviait tant quand on était ados et qu’on rappait à s’en casser la voix...", racontent Bigflo & Oli, les deux frères repérés dans les battles de rap à Toulouse.

Depuis la sortie de leur premier album, « La Cour des grands », en 2015, ils n’ont cessé en dix ans de gravir les marches du succès, enchaînant les albums, les tournées pleines à craquer et les collaborations artistiques.

À l’occasion de la sortie le 13 mars dernier de « Karma », leur cinquième album, ils accueillent "20h30 le dimanche" à Toulouse, la "ville rose", pour un retour aux sources aux Minimes, le quartier qui les as vu grandir, au Stade toulousain avec leurs amis Antoine Dupont et Thomas Ramos, sur les bords de la Garonne et dans le studio où naissent toutes leurs créations.

Dernière modification le dimanche, 19 avril 2026 14:28
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 19 avril 2026 sur France 2

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19 avril 2026 - 14:24

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