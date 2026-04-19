"Bonjour ! Avec vous" lundi 20 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 20 avril 2026 :
Hard-discount : peut-on vraiment trouver de la qualité ?
Le hard-discount cartonne dans l'alimentation, l'ameublement, la déco, mais également sur les produits d’hygiène. Les prix sont incroyablement bas, y compris des produits de marque… mais comment font-ils ??
Un spécialiste nous répond en direct lundi matin.
Cyprien, candidat star des "12 Coups de Midi"
Il a quitté dimanche les "12 Coups de Midi" après 212 participations et 861 337 euros de gains, Cyprien sera l'invité de Christophe Beaugrand. Il sera accompagné de Jean-Luc Reichmann.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous