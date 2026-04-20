"Ça commence aujourd'hui" lundi 20 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 20 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Maîtresse de leur mari, ex-conjoint : ils leur ont rendu la vie infernale !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invitées dont la vie est devenue infernale à cause de leur ex-conjoint.

Soupçonnant son mari d’être infidèle, ses doutes se sont confirmés lorsqu'elle a reçu un jour un appel d’un homme, mandaté par la maîtresse de son mari. Alors que son mari lui a affirmé que l’histoire était terminée, Monika sera pourtant harcelée par cette femme. Mails anonymes, photos sur les réseaux sociaux, surveillance de sa résidence, vandalisme… Monika a fini par porter plainte, et apprendre que son mari ne lui avait pas tout avoué.

Eugénie était enceinte lorsqu’elle a décidé de quitter son ex-conjoint. N’acceptant pas la séparation, celui-ci l’a harcelée jusqu’à lui envoyer 200 messages par jour. Chantage, surveillance, traçage… Le stress engendré par cet harcèlement a conduit Eugénie à être hospitalisée pour risque d'accouchement prématuré, à seulement 6 mois de grossesse.

Après 4 ans de relation, Laetitia a décidé de quitter son conjoint : le début de l’enfer. Harcèlement téléphonique, menaces de mort, Laetitia a porté plainte. La situation s’est aggravée lorsqu’il a appris qu’elle fréquentait un autre homme, contre lequel il s’est également acharné, allant jusqu’à vandaliser son domicile.

15:05 Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l'ordre

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des femmes ayant été victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint membre des forces de l’ordre.

Anaïs a été victime de violences conjugales par son ex-compagnon policier, maladivement jaloux. Sous pression et sous surveillance constante, il a été jusqu’à la menacer avec son arme de service.

Johanna a eu un coup de foudre pour un militaire. D’abord très avenant, son comportement a commencé à devenir de plus en plus violent, psychologiquement puis physiquement, avec des coups d’abord dirigés vers des objets, puis vers Johanna alors qu’elle était enceinte.

Alison a subi la violence de son ex-compagnon, ancien militaire, qui utilisait son expérience passée dans l’armée pour faire régner la terreur dans leur foyer. Menaces de mort, agressions, harcèlement… Alison et ses filles ont plusieurs fois dû se barricader pour tenter d’échapper à leur bourreau, malgré une ordonnance de protection.