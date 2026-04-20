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"Des racines et des ailes" : Du Puy-de-Dôme au Cantal, la terre des volcans, mercredi 22 avril 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 199
"Des racines et des ailes" : Du Puy-de-Dôme au Cantal, la terre des volcans, mercredi 22 avril 2026 sur France 3

Pour ce numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes" diffusé mercredi 22 avril 2026 à 21:10 sur France 3, Carole Gaessler vous emmène entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, un territoire exceptionnel, façonné par 80 volcans.

De cette terre est née la fameuse pierre volcanique qui a servi à la construction de nombreux monuments dans la région. Rémy Fromont est architecte en chef des monuments historiques, il a la charge de la restauration de la fameuse cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Clermont-Ferrand.

Autre trésor de la région, les burons, ces maisons en pierre qui sont les témoins du passé agricole et fromager des monts du Cantal. Longtemps, elles sont restées à l’abandon mais, aujourd’hui, des passionnés ont décidé de les restaurer et de leur donner une seconde vie.

Alexandra Boiche est tailleuse de pierre. Nous partirons avec elle sur des sites tenus secrets à la recherche d’améthystes et de saphirs, des pierres fines et précieuses nées de l’activité volcanique.

Au cœur des volcans, une autre architecture d’exception est née à la fin du XIXe siècle : celle des grandes cités thermales comme Châtel-Guyon et La Bourboule.

Dernière modification le lundi, 20 avril 2026 11:48
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