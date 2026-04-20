"28 minutes" lundi 20 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 20 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 20 avril 2026 :



Dix ans d’errance pour un psychiatre bipolaire : autopsie d’un retard français

"Avant d’être médecin, j’ai d’abord été un patient. Mon engagement envers les malades est total", écrit Michaël Sikorav dans “Blouse blanche, idées noires”, publié aux éditions De Boeck Supérieur. Dans ce livre, il témoigne d’une expérience singulière : celle d’être à la fois bipolaire et psychiatre. Michaël Sikorav révèle notamment l’errance médicale qui a été la sienne pendant dix longues années, avant de se faire diagnostiquer.

Soldat français tué au Liban : désarmer le Hezbollah, mission impossible ?

Samedi 18 avril, un soldat français, le sergent-chef Florian Montorio, a été tué dans le sud du Liban. Trois autres soldats français ont été blessés dans cette embuscade contre des casques bleus de la force de l'ONU au Liban, la Finul. "Tout laisse à penser que le Hezbollah est responsable", a affirmé le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. De son côté, le groupe chiite pro-iranien nie être à l'origine de cette attaque. Alors qu’une trêve fragile a été conclue avec Israël, qui mène une guerre au sud du pays, le gouvernement libanais est sous pression internationale pour désarmer le Hezbollah. Mardi 21 avril, Emmanuel Macron doit recevoir Nawaf Salam, le premier ministre libanais, à l’Élysée.

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisée par explosion à Colombes, dimanche 19 avril : Théophile Cossa nous explique comment cette opération a fonctionné.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la manière dont la Terre a changé en 58 ans, en comparant une photo prise par la mission Artémis II et une autre par Apollo 8 en 1968.