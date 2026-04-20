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"C à vous" lundi 20 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 306
"C à vous" lundi 20 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 20 avril 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

18:55 C à vous

Déjeuner de Jordan Bardella avec le MEDEF : un signe supplémentaire du rapprochement entre le RN et le patronat ?

Thierry Pech, DG du think tank Terra Nova.

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Décès de Nathalie Baye

Dominique Besnehard, son ami et agent, lui rend ce soir hommage.

Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma.

20:00 C à vous, la suite

José Garcia et Marie Rémond, pour le film “Élise sous emprise” en salle le 13 mai.

Ciryl Gane, pour son combat de MMA le 14 juin à la Maison Blanche à l’occasion des 80 ans de Donald Trump.

Les L5, pour leur concert “L5 on stage” qui aura lieu le 19 février 2027 au Dôme de Paris. Elles interpréteront en live le titre “Toutes les femmes de ta vie”.

Dernière modification le lundi, 20 avril 2026 17:13
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