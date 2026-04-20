"C ce soir" lundi 20 avril 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Lundi 20 avril 2026 à 22:50 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 13 avril 2026 :

Bardella au Medef • La normalisation par les patrons ?

C’est un déjeuner hautement symbolique qui s’est tenu ce midi, dans le 17e arrondissement de Paris... La direction du Medef, principale organisation patronale, recevait le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Impensables il y a encore quelques années, les échanges entre le RN et le patronat français se multiplient, à l’image du récent dîner de Marine Le Pen avec Bernard Arnault, Cyrille Bolloré et une poignée de hauts dirigeants du CAC40... C’est la fin d’un tabou, et pour certains le signe d’un ralliement en cours des milieux d’affaires à l’extrême-droite… Alors à un an de l’élection présidentielle, les patrons se préparent-ils déjà à l’alternance ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Michel Offerlé, sociologue, professeur émérite de sciences politiques à l’ENS.

Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde, co-président du Refettorio Paris.

Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement National, président du groupe RN d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Anne de Guigné, journaliste au Figaro.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France, président du Think Tank Etienne Marcel.