"C ce soir" mardi 28 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 28 avril 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 28 avril 2026 :

Mali • Le nouveau califat ?

C’était le 2 février 2013 à Bamako : Après plusieurs semaines de combats, les troupes françaises venaient de stopper l’offensive djihadiste au Mali et François Hollande savourait sa victoire…

Dix ans de présence française sur place, une soixantaine de soldats morts au combat jusqu’au retrait des troupes en 2022, et aujourd’hui, le retour du cauchemar djihadiste…

Alliés à des indépendantistes touaregs, les islamistes ont mené ces derniers jours une offensive coordonnée dans plusieurs villes du pays, le numéro 2 de la junte militaire au pouvoir à Bamako a été tué et le Mali n’a sans doute jamais été aussi proche de basculer.

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI, politiste, ancien consultant pour l’Union Européenne en Afrique subsaharienne.

Diadié Dembélé, écrivain malien.

Meriem Amellal, journaliste, rédactrice-présentatrice à France24.

Antoine Glaser, journaliste.

Anna Sylvestre-Treiner, rédactrice en chef du service Afrique au journal Le Monde.