"C ce soir" jeudi 30 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 30 avril 2026 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 30 avril 2026 :

Ultra fast-food • La nouvelle bataille politique

C’est un phénomène de société devenu un affrontement politique… Le phénomène : l’explosion des enseignes d’ultra fast-food, comme il y a de l’ultra fast-fashion, notamment dans les villes populaires, où vous pouvez acheter Tacos ou poulet croustillant à des prix défiant toute concurrence…

L’affrontement, il est venu de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis aux portes de Paris, où le maire socialiste Karim Bouamrane a mis en scène son opposition à l’installation de l’une de ces enseignes, Master Poulet… Un bras de fer devenu très rapidement une bataille politique à gauche, qui dépasse largement le simple conflit local et qui met en lumière des enjeux beaucoup plus profonds dont Karim Rissouli va débattre ce soir avec ses invités.

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’IFOP, expert en géographie électorale.

Nora Bouazzouni, journaliste.

Allak Camara, créateur de contenu, créateur du compte Food Lovers Paris.

Flora Ghebali, essayiste, entrepreneuse dans la transition écologique.

Frédéric Denhez, journaliste à Marianne, spécialiste des questions environnementales.