"C pas si loin" jeudi 30 avril 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce jeudi 30 avril 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Jeudi 30 avril 2026 • Les maires

Passée l’agitation de la campagne électorale des municipales, nous tirons le portrait de trois maires nouvellement élus (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie).

À l’heure où le statut d’élu traverse une crise de vocation et où les maires sont régulièrement malmenés par leurs administrés, comment envisagent-ils leur mandat ?