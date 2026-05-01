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"Ça commence aujourd'hui" vendredi 1er mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 175
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 1er mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 1er mai 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leur conjoint cachait beaucoup de secrets...

Les trois invitées de Faustine Bollaert ont été trahies par un homme, en apparence, idéal.

Sonia a découvert le vrai visage de son mari lors de leur voyage de noces.

Mercedes a appris les infidélités de son conjoint au funérarium à la suite de son décès.

Maryse a vécu une histoire d'amour à sens unique avec un homme veuf et entrepreneur. Il s'avère qu'il a menti sur sa vie professionnelle et personnelle. Il a même été jusqu'à escroquer Maryse financièrement.

15:05 Ados et artistes : leur quotidien extraordinaire !

Ne vous fiez pas à leur jeune âge, les enfants que reçoit Faustine Bollaert ont déjà une vie bien remplie ! Leur truc à eux, c’est la scène : la musique, le cirque, le chant...

 

Dernière modification le vendredi, 01 mai 2026 10:15
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