"Ça commence aujourd'hui" vendredi 1er mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Leur conjoint cachait beaucoup de secrets...
Les trois invitées de Faustine Bollaert ont été trahies par un homme, en apparence, idéal.
Sonia a découvert le vrai visage de son mari lors de leur voyage de noces.
Mercedes a appris les infidélités de son conjoint au funérarium à la suite de son décès.
Maryse a vécu une histoire d'amour à sens unique avec un homme veuf et entrepreneur. Il s'avère qu'il a menti sur sa vie professionnelle et personnelle. Il a même été jusqu'à escroquer Maryse financièrement.
15:05 Ados et artistes : leur quotidien extraordinaire !
Ne vous fiez pas à leur jeune âge, les enfants que reçoit Faustine Bollaert ont déjà une vie bien remplie ! Leur truc à eux, c’est la scène : la musique, le cirque, le chant...