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"28 minutes" vendredi 1er mai 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 263
"28 minutes" vendredi 1er mai 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 1er mai  2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély vous propose de revoir les meilleurs moments du club de "28 minutes" dans un best of.

Au programme : l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la baisse du niveau de vie en France, Anthropic vs Open IA, l’ONU proclame la traite des esclaves "crime le plus grave contre l’humanité" et un "guide d’élégance" à la SNCF.

Trois invités prennent place autour de la table avec les clubistes :

Adèle Rosenfeld, romancière, qui publie "L'Extinction des vaches de mer".

Karine Dijoud, enseignante et instagrameuse sous l’alias "Les parenthèses élémentaires", qui vulgarise la langue française.

Michaël Hirsch, comédien et humoriste, qui présente son spectacle "Y'a de la joie".

Enfin, retrouvez "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux franchises.

Dernière modification le vendredi, 01 mai 2026 15:19
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