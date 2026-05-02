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"Grands Reportages" : Six mois pour changer de vie, samedi 2 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 202
"Grands Reportages" : Six mois pour changer de vie, samedi 2 mai 2026 sur TF1

Samedi 2 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Six mois pour changer de vie » un document inédit réalisé par Laetitia Pongi qui suit le parcours de plusieurs Français qui ont décidé de changer de vie pour réaliser un rêve d'enfance ou un projet passionnel de longue date.

C’est le projet dont ils rêvent depuis qu’ils sont enfants : créer un restaurant en famille, leur propre hôtel, leur comédie musicale ou un refuge pour les animaux. Ils n’ont jamais pu le faire et soudain… les éléments s’alignent, une fenêtre s’ouvre. En quelques mois, tout doit se jouer.

Pression, doutes, sacrifices : réussiront-ils à aller jusqu’au bout de leur rêve ?

À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, Camille vient de quitter son poste d’auxiliaire de vie pour ouvrir, dans trois mois, un restaurant avec son conjoint Nans, maçon, et son père, Jean-Luc, cuisinier. Le couple a tout à apprendre Un défi familial autant qu’un pari sur l’avenir dans un centre-ville à redynamiser

À Paris, Domitille, elle, va créer sa première comédie musicale. Productrice touche-à-tout, elle s’attaque à un monument de la littérature en adaptant « Le Fantôme de l’Opéra » de Gaston Leroux. Elle n’a pas un gros budget et, surtout, elle n’a que cinq mois pour tout faire : des auditions des artistes à la réalisation des costumes, en passant par les répétitions…Une course contre-la-montre.

Dans le Pas-de-Calais, Thierry, entrepreneur dans le bâtiment, gère un refuge dédié aux reptiles en tous genres. Après seulement huit mois d’ouverture, le lieu est déjà saturé d’animaux. Face à l’urgence, Thierry a trouvé une solution atypique : installer un second refuge dans une ancienne abbaye du XIXe siècle. Mais les obstacles s’accumulent…

En Drôme provençale, Jeanne, 27 ans, joue son avenir sur un timing serré : ouvrir son premier hôtel dans le village de Marsanne, avant la saison touristique, dans moins de deux mois.

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